FTSE 100-Wert Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Severn Trent von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Severn Trent-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Severn Trent-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Severn Trent-Anteile an diesem Tag bei 20,60 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Severn Trent-Papier investiert hätte, hätte er nun 48,544 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 11.02.2026 1 496,60 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 30,83 GBP belief. Damit wäre die Investition 49,66 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Severn Trent belief sich zuletzt auf 9,07 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at