Severn Trent Aktie
WKN DE: A0LBHG / ISIN: GB00B1FH8J72
|Frühes Investment
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30.07.2026 10:03:24
FTSE 100-Wert Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Severn Trent von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 30.07.2016 wurde das Severn Trent-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Severn Trent-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 24,49 GBP. Bei einem Severn Trent-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 40,833 Severn Trent-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 29.07.2026 auf 30,32 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 238,06 GBP wert. Damit wäre die Investition 23,81 Prozent mehr wert.
Zuletzt verbuchte Severn Trent einen Börsenwert von 9,23 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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