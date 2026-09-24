Severn Trent Aktie

Severn Trent für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LBHG / ISIN: GB00B1FH8J72

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrativer Severn Trent-Einstieg? 24.09.2026 10:03:25

FTSE 100-Wert Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Severn Trent von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Severn Trent-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Severn Trent-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Severn Trent-Aktie bei 24,72 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Severn Trent-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,045 Severn Trent-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 123,14 GBP, da sich der Wert eines Severn Trent-Anteils am 23.09.2026 auf 30,44 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 23,14 Prozent zugenommen.

Severn Trent erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,39 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Severn Trent plc

mehr Nachrichten

Analysen zu Severn Trent plc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Severn Trent plc 35,72 0,00% Severn Trent plc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Die Aktienmärkte in Fernost finden keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen