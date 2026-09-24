Severn Trent Aktie
WKN DE: A0LBHG / ISIN: GB00B1FH8J72
|Lukrativer Severn Trent-Einstieg?
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24.09.2026 10:03:25
FTSE 100-Wert Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Severn Trent von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde das Severn Trent-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Severn Trent-Aktie bei 24,72 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Severn Trent-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,045 Severn Trent-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 123,14 GBP, da sich der Wert eines Severn Trent-Anteils am 23.09.2026 auf 30,44 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 23,14 Prozent zugenommen.
Severn Trent erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,39 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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