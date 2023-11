FTSE 100-Wert Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Severn Trent von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Severn Trent-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das Severn Trent-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Severn Trent-Papiers betrug an diesem Tag 24,58 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das Severn Trent-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,068 Severn Trent-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 26,35 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 107,20 GBP wert. Damit wäre die Investition um 7,20 Prozent gestiegen.

Severn Trent wurde am Markt mit 7,94 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at