Severn Trent Aktie
WKN DE: A0LBHG / ISIN: GB00B1FH8J72
|Performance unter der Lupe
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23.04.2026 10:03:25
FTSE 100-Wert Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Severn Trent von vor 3 Jahren eingefahren
Am 23.04.2023 wurden Severn Trent-Anteile an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 29,19 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Severn Trent-Aktie investierten, hätten nun 342,583 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 674,89 GBP, da sich der Wert eines Severn Trent-Anteils am 22.04.2026 auf 31,16 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 6,75 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Severn Trent bezifferte sich zuletzt auf 9,32 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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