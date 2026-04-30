Severn Trent Aktie
WKN DE: A0LBHG / ISIN: GB00B1FH8J72
|Profitable Severn Trent-Anlage?
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30.04.2026 10:03:37
FTSE 100-Wert Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Severn Trent von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Severn Trent-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Severn Trent-Aktie an diesem Tag 24,39 GBP wert. Wer vor 5 Jahren 100 GBP in die Severn Trent-Aktie investiert hat, hat nun 4,101 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 124,94 GBP, da sich der Wert eines Severn Trent-Papiers am 29.04.2026 auf 30,47 GBP belief. Damit wäre die Investition um 24,94 Prozent gestiegen.
Am Markt war Severn Trent jüngst 9,42 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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