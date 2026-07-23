Severn Trent Aktie
WKN DE: A0LBHG / ISIN: GB00B1FH8J72
|Lukrative Severn Trent-Investition?
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23.07.2026 10:03:24
FTSE 100-Wert Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Severn Trent von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Severn Trent-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Severn Trent-Anteile betrug an diesem Tag 27,28 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in Severn Trent-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,666 Severn Trent-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 111,38 GBP, da sich der Wert eines Severn Trent-Anteils am 22.07.2026 auf 30,38 GBP belief. Damit wäre die Investition um 11,38 Prozent gestiegen.
Zuletzt ergab sich für Severn Trent eine Börsenbewertung in Höhe von 9,00 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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