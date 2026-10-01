Severn Trent Aktie
WKN DE: A0LBHG / ISIN: GB00B1FH8J72
|Rentabler Severn Trent-Einstieg?
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01.10.2026 10:03:17
FTSE 100-Wert Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Severn Trent von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurden Severn Trent-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Severn Trent-Anteile betrug an diesem Tag 26,00 GBP. Bei einem Severn Trent-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 38,462 Severn Trent-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 190,77 GBP, da sich der Wert einer Severn Trent-Aktie am 30.09.2026 auf 30,96 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 19,08 Prozent angezogen.
Severn Trent markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,27 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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