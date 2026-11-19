Severn Trent Aktie
WKN DE: A0LBHG / ISIN: GB00B1FH8J72
|Severn Trent-Investment
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19.11.2026 10:03:23
FTSE 100-Wert Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Severn Trent von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 19.11.2016 wurde die Severn Trent-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 22,20 GBP. Bei einem Severn Trent-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 450,450 Severn Trent-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 783,78 GBP, da sich der Wert eines Severn Trent-Anteils am 18.11.2026 auf 32,82 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 47,84 Prozent.
Severn Trent markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,99 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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