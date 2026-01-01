Severn Trent Aktie
FTSE 100-Wert Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Severn Trent von vor 3 Jahren abgeworfen
Severn Trent-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 26,51 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Severn Trent-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 37,722 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.12.2025 gerechnet (27,89 GBP), wäre das Investment nun 1 052,06 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 5,21 Prozent angewachsen.
Severn Trent wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,45 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
