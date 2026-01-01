Severn Trent Aktie

WKN DE: A0LBHG / ISIN: GB00B1FH8J72

Performance im Blick 01.01.2026 10:03:37

FTSE 100-Wert Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Severn Trent von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Severn Trent-Aktien verdienen können.

Severn Trent-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 26,51 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Severn Trent-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 37,722 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.12.2025 gerechnet (27,89 GBP), wäre das Investment nun 1 052,06 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 5,21 Prozent angewachsen.

Severn Trent wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,45 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Severn Trent plc

Severn Trent plc 31,80 1,27% Severn Trent plc

