FTSE 100-Wert Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Severn Trent-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das Severn Trent-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 24,29 GBP wert. Bei einem 100-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 4,117 Severn Trent-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 119,56 GBP, da sich der Wert eines Severn Trent-Anteils am 01.07.2026 auf 29,04 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 19,56 Prozent zugenommen.

Severn Trent wurde am Markt mit 8,91 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at