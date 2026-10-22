Severn Trent Aktie
WKN DE: A0LBHG / ISIN: GB00B1FH8J72
|Lohnender Severn Trent-Einstieg?
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22.10.2026 10:03:22
FTSE 100-Wert Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Severn Trent-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Severn Trent-Papier statt. Der Schlusskurs des Severn Trent-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 23,66 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 GBP in die Severn Trent-Aktie investierten, hätten nun 42,265 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 357,57 GBP, da sich der Wert eines Severn Trent-Papiers am 21.10.2026 auf 32,12 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 35,76 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Severn Trent belief sich jüngst auf 9,68 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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