Severn Trent Aktie
WKN DE: A0LBHG / ISIN: GB00B1FH8J72
|Severn Trent-Performance im Blick
|
13.08.2026 10:03:44
FTSE 100-Wert Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Severn Trent-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 13.08.2023 wurden Severn Trent-Anteile an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Severn Trent-Anteile letztlich bei 24,03 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 4,161 Severn Trent-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 129,26 GBP, da sich der Wert eines Severn Trent-Papiers am 12.08.2026 auf 31,06 GBP belief. Mit einer Performance von +29,26 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Alle Severn Trent-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,32 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Severn Trent plc
Analysen zu Severn Trent plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Severn Trent plc
|36,78
|0,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.