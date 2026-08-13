Severn Trent Aktie

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WKN DE: A0LBHG / ISIN: GB00B1FH8J72

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Severn Trent-Performance im Blick 13.08.2026 10:03:44

FTSE 100-Wert Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Severn Trent-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Severn Trent-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 13.08.2023 wurden Severn Trent-Anteile an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Severn Trent-Anteile letztlich bei 24,03 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 4,161 Severn Trent-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 129,26 GBP, da sich der Wert eines Severn Trent-Papiers am 12.08.2026 auf 31,06 GBP belief. Mit einer Performance von +29,26 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle Severn Trent-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,32 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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