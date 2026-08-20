Severn Trent Aktie
WKN DE: A0LBHG / ISIN: GB00B1FH8J72
|Lohnendes Severn Trent-Investment?
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20.08.2026 10:03:27
FTSE 100-Wert Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Severn Trent-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Severn Trent-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 28,57 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 35,002 Severn Trent-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Severn Trent-Papiers auf 30,68 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 073,85 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 7,39 Prozent.
Der Severn Trent-Wert an der Börse wurde auf 9,33 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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