FTSE 100-Wert Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Severn Trent-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Severn Trent-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Severn Trent-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 28,57 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 35,002 Severn Trent-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Severn Trent-Papiers auf 30,68 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 073,85 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 7,39 Prozent.

Der Severn Trent-Wert an der Börse wurde auf 9,33 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at