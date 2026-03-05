Severn Trent Aktie

WKN DE: A0LBHG / ISIN: GB00B1FH8J72

Rentable Severn Trent-Anlage? 05.03.2026 10:03:31

FTSE 100-Wert Severn Trent-Aktie: So viel hätte eine Investition in Severn Trent von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Severn Trent-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Severn Trent-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 22,22 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 45,010 Severn Trent-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Severn Trent-Papiere wären am 04.03.2026 1 437,61 GBP wert, da der Schlussstand 31,94 GBP betrug. Damit wäre die Investition um 43,76 Prozent gestiegen.

Insgesamt war Severn Trent zuletzt 9,55 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

