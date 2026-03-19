FTSE 100-Wert Severn Trent-Aktie: So viel hätte eine Investition in Severn Trent von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Severn Trent eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit dem Severn Trent-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Severn Trent-Papier an diesem Tag 24,33 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 4,110 Severn Trent-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 128,07 GBP, da sich der Wert einer Severn Trent-Aktie am 18.03.2026 auf 31,16 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 28,07 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Severn Trent zuletzt 9,39 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at