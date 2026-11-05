FTSE 100-Wert Severn Trent-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Severn Trent-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Severn Trent-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Severn Trent-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Severn Trent-Anteile 26,93 GBP wert. Bei einem 100-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 3,713 Severn Trent-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 04.11.2026 auf 33,26 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 123,51 GBP wert. Aus 100 GBP wurden somit 123,51 GBP, was einer positiven Performance von 23,51 Prozent entspricht.

Der Severn Trent-Wert an der Börse wurde auf 9,85 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at