Severn Trent Aktie
WKN DE: A0LBHG / ISIN: GB00B1FH8J72
|Severn Trent-Investmentbeispiel
|
27.08.2026 10:03:21
FTSE 100-Wert Severn Trent-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Severn Trent von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das Severn Trent-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 24,15 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Severn Trent-Aktie investiert, befänden sich nun 414,079 Severn Trent-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Severn Trent-Aktie auf 31,50 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 043,48 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 30,43 Prozent.
Severn Trent war somit zuletzt am Markt 9,52 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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