Severn Trent Aktie

Severn Trent für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LBHG / ISIN: GB00B1FH8J72

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Lukrative Severn Trent-Anlage? 10.09.2026 10:03:55

FTSE 100-Wert Severn Trent-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Severn Trent von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Severn Trent-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Severn Trent-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 24,23 GBP. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Severn Trent-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 41,271 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.09.2026 1 207,59 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 29,26 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 20,76 Prozent.

Insgesamt war Severn Trent zuletzt 8,86 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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