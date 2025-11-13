Severn Trent Aktie
WKN DE: A0LBHG / ISIN: GB00B1FH8J72
|Severn Trent-Investment
|
13.11.2025 10:04:25
FTSE 100-Wert Severn Trent-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Severn Trent von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Severn Trent-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Severn Trent-Anteile bei 25,03 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Severn Trent-Aktie investiert, befänden sich nun 39,951 Severn Trent-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 12.11.2025 1 107,04 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 27,71 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +10,70 Prozent.
Severn Trent wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,38 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
