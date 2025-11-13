FTSE 100-Wert Severn Trent-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Severn Trent von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Severn Trent-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Severn Trent-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Severn Trent-Anteile bei 25,03 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Severn Trent-Aktie investiert, befänden sich nun 39,951 Severn Trent-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 12.11.2025 1 107,04 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 27,71 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +10,70 Prozent.

Severn Trent wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,38 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at