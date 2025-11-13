Severn Trent Aktie

Severn Trent für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LBHG / ISIN: GB00B1FH8J72

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Severn Trent-Investment 13.11.2025 10:04:25

FTSE 100-Wert Severn Trent-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Severn Trent von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Severn Trent-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Severn Trent-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Severn Trent-Anteile bei 25,03 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Severn Trent-Aktie investiert, befänden sich nun 39,951 Severn Trent-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 12.11.2025 1 107,04 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 27,71 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +10,70 Prozent.

Severn Trent wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,38 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Severn Trent plcmehr Nachrichten