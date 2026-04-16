FTSE 100-Wert Severn Trent-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Severn Trent von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurde das Severn Trent-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 27,40 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Severn Trent-Papier investiert hätte, hätte er nun 36,496 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 31,68 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 1 156,20 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 15,62 Prozent angewachsen.

Alle Severn Trent-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,61 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at