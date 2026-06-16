Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
|Rentabler Shell (ex Royal Dutch Shell)-Einstieg?
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16.06.2026 10:03:56
FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 16,48 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 60,698 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 869,80 GBP, da sich der Wert eines Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteils am 15.06.2026 auf 30,81 GBP belief. Aus 1 000 GBP wurden somit 1 869,80 GBP, was einer positiven Performance von 86,98 Prozent entspricht.
Zuletzt verbuchte Shell (ex Royal Dutch Shell) einen Börsenwert von 179,58 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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