Shell Aktie

Shell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84

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Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investition 08.09.2026 10:03:40

FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 18,26 GBP wert. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 54,769 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.09.2026 gerechnet (34,83 GBP), wäre das Investment nun 1 907,34 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 90,73 Prozent gleich.

Shell (ex Royal Dutch Shell) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 196,95 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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