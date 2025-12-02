Shell Aktie

Shell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anlage im Blick 02.12.2025 10:03:57

FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie via Börse ASX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier an diesem Tag 22,53 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 44,393 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.12.2025 1 420,57 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 32,00 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 42,06 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Shell (ex Royal Dutch Shell) belief sich jüngst auf 181,75 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)mehr Nachrichten

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)mehr Analysen

26.11.25 Shell Neutral UBS AG
03.11.25 Shell Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.10.25 Shell Buy UBS AG
31.10.25 Shell Buy Goldman Sachs Group Inc.
31.10.25 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Shell (ex Royal Dutch Shell) 32,02 0,27% Shell (ex Royal Dutch Shell)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:53 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.12.25 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX legen zu -- Asiens Märkte schließen zurückhaltend
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt zeigen sich am Dienstag im Verlauf fester. Anleger in Fernost wagten sich derweil nicht recht aus ihrer Deckung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen