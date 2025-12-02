Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
|Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anlage im Blick
|
02.12.2025 10:03:57
FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie via Börse ASX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier an diesem Tag 22,53 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 44,393 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.12.2025 1 420,57 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 32,00 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 42,06 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Shell (ex Royal Dutch Shell) belief sich jüngst auf 181,75 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
|26.11.25
|Shell Neutral
|UBS AG
|03.11.25
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.10.25
|Shell Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|32,02
|0,27%