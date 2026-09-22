FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie Investoren gebracht.

Am 22.09.2023 wurde das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 26,08 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,835 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 34,89 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 133,79 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 33,79 Prozent.

Shell (ex Royal Dutch Shell) wurde am Markt mit 202,32 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at