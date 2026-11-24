Vor Jahren in Shell (ex Royal Dutch Shell) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 16,52 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 100 GBP in die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie investierten, hätten nun 6,053 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papiers auf 35,67 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 215,93 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 115,93 Prozent.

Alle Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 201,95 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at