Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
|Shell (ex Royal Dutch Shell)-Performance
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24.11.2026 10:03:35
FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 16,52 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 100 GBP in die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie investierten, hätten nun 6,053 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papiers auf 35,67 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 215,93 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 115,93 Prozent.
Alle Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 201,95 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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