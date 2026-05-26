Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
|Rentabler Shell (ex Royal Dutch Shell)-Einstieg?
|
26.05.2026 10:03:47
FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 24,20 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 41,322 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 324,38 GBP, da sich der Wert einer Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie am 22.05.2026 auf 32,05 GBP belief. Damit wäre die Investition 32,44 Prozent mehr wert.
Alle Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 178,82 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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