FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 18,33 GBP. Wer vor 10 Jahren 100 GBP in die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie investiert hat, hat nun 5,454 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 32,98 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 179,88 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 79,88 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Shell (ex Royal Dutch Shell) belief sich zuletzt auf 182,82 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at