So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile bei 26,09 GBP. Wer vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie investiert hat, hat nun 383,362 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.11.2026 14 205,48 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 37,06 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +42,05 Prozent.

Jüngst verzeichnete Shell (ex Royal Dutch Shell) eine Marktkapitalisierung von 210,62 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at