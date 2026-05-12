Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
|Lohnende Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anlage?
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12.05.2026 10:04:15
FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile bei 14,02 GBP. Bei einem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 713,114 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 11.05.2026 22 302,65 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 31,28 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 123,03 Prozent zugenommen.
Am Markt war Shell (ex Royal Dutch Shell) jüngst 173,58 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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