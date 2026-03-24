FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Shell (ex Royal Dutch Shell) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 15,99 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 62,526 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteilen. Die gehaltenen Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile wären am 23.03.2026 2 097,43 GBP wert, da der Schlussstand 33,55 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 109,74 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Shell (ex Royal Dutch Shell) zuletzt 189,09 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at