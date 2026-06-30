Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
|Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment
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30.06.2026 10:03:52
FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile an diesem Tag bei 23,43 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie investiert, befänden sich nun 4,269 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien wären am 29.06.2026 123,82 GBP wert, da der Schlussstand 29,01 GBP betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 23,82 Prozent zugenommen.
Shell (ex Royal Dutch Shell) wurde am Markt mit 161,67 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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