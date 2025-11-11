Shell Aktie
FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor einem Jahr abgeworfen
Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse ASX gehandelt. Diesen Tag beendete das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier bei 31,20 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 32,051 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie auf 32,78 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 050,48 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 5,05 Prozent.
Shell (ex Royal Dutch Shell) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 186,13 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
