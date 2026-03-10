Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
|Lohnende Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anlage?
|
10.03.2026 10:03:35
FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile an diesem Tag 25,45 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier investiert hätte, hätte er nun 393,005 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.03.2026 12 603,65 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 32,07 GBP belief. Damit wäre die Investition 26,04 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von Shell (ex Royal Dutch Shell) belief sich zuletzt auf 180,83 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
