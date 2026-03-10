Shell Aktie

Shell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anlage? 10.03.2026 10:03:35

FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile an diesem Tag 25,45 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier investiert hätte, hätte er nun 393,005 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.03.2026 12 603,65 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 32,07 GBP belief. Damit wäre die Investition 26,04 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Shell (ex Royal Dutch Shell) belief sich zuletzt auf 180,83 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

mehr Nachrichten