FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) verdient

Vor Jahren in Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurden Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile via Börse ASX gehandelt. Zum Handelsende stand die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie an diesem Tag bei 28,67 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie investiert hat, hat nun 34,882 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile wären am 02.10.2023 1 054,49 EUR wert, da der Schlussstand 30,23 EUR betrug. Das kommt einer Steigerung um 5,45 Prozent gleich.

Shell (ex Royal Dutch Shell) wurde am Markt mit 197,66 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at