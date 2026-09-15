Shell Aktie

Shell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84

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Shell (ex Royal Dutch Shell)-Performance im Blick 15.09.2026 10:03:29

FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Shell (ex Royal Dutch Shell) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurden Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 26,27 GBP. Wer vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie investiert hat, hat nun 380,735 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 14.09.2026 auf 35,82 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 637,92 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 36,38 Prozent vermehrt.

Shell (ex Royal Dutch Shell) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 203,38 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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14.09.26 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.26 Shell Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.09.26 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 Shell Overweight Barclays Capital
04.09.26 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
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Shell (ex Royal Dutch Shell) 41,88 -0,29% Shell (ex Royal Dutch Shell)

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