Smith & Nephew Aktie
WKN: 502816 / ISIN: GB0009223206
|Auszahlung
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07.05.2026 14:03:32
FTSE 100-Wert Smith Nephew-Aktie: Auf diesem Niveau befindet sich die Smith Nephew-Dividende
Im Rahmen der Hauptversammlung von FTSE 100-Papier Smith Nephew am 06.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0,29 GBP je Aktie vereinbart. Die Dividende verharrt damit gemäß der Dividendenhistorie auf dem Vorjahreswert. Die Gesamtausschüttung lässt sich Smith Nephew 250,40 Mio. GBP kosten. Damit wurde die Smith Nephew-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 2,15 Prozent verringert.
Smith Nephew-Dividendenrendite im Fokus
Das Smith Nephew-Wertpapier beendete den Tag der Hauptversammlung via London bei 11,18 GBP. Heute wird das Smith Nephew-Papier Ex-Dividende gehandelt. Der Dividendenabschlag kann einen optisch negativen Einfluss auf den Aktienkurs haben. Die Dividendenauszahlung an die Smith Nephew-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 weist der Smith Nephew-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 2,36 Prozent auf. Damit sank die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 2,92 Prozent.
Tatsächliche Rendite verglichen mit Kursentwicklung
Innerhalb von 3 Jahren fiel der Aktienkurs von Smith Nephew via London um 11,17 Prozent. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 53,22 Prozent stärker zugelegt als der Smith Nephew-Kurs.
Smith Nephew- Dividendenschätzung
Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 0,40 USD. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 2,59 Prozent zulegen.
Smith Nephew-Schlüsseldaten
Die Börsenbewertung des FTSE 100-Unternehmens Smith Nephew steht aktuell bei 9,897 Mrd. GBP. Smith Nephew weist aktuell ein KGV von 22,64 auf. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Smith Nephew einen Umsatz von 4,677 Mrd.GBP sowie ein EPS von 0,55 GBP.
Redaktion finanzen.at
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