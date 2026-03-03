Smith & Nephew Aktie
WKN: 502816 / ISIN: GB0009223206
|Performance unter der Lupe
|
03.03.2026 10:04:01
FTSE 100-Wert Smith Nephew-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Smith Nephew von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Smith Nephew-Papier via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Smith Nephew-Anteile betrug an diesem Tag 11,45 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 87,336 Smith Nephew-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 146,72 GBP, da sich der Wert eines Smith Nephew-Papiers am 02.03.2026 auf 13,13 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 14,67 Prozent angezogen.
Smith Nephew war somit zuletzt am Markt 11,15 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!