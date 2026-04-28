Smith & Nephew Aktie

Smith & Nephew für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 502816 / ISIN: GB0009223206

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Lohnende Smith Nephew-Anlage? 28.04.2026 10:03:39

FTSE 100-Wert Smith Nephew-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Smith Nephew von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Smith Nephew-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 28.04.2016 wurden Smith Nephew-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 11,69 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Smith Nephew-Papier investiert hätte, befänden sich nun 8,554 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 27.04.2026 101,11 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 11,82 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1,11 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Smith Nephew belief sich zuletzt auf 9,88 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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