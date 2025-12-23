FTSE 100-Wert Smith Nephew-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Smith Nephew von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Smith Nephew-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Smith Nephew-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 11,06 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 90,457 Smith Nephew-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 22.12.2025 auf 12,29 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 111,71 GBP wert. Mit einer Performance von +11,17 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Smith Nephew eine Marktkapitalisierung von 10,46 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at