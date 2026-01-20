Smith & Nephew Aktie

Smith & Nephew für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 502816 / ISIN: GB0009223206

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Smith Nephew-Performance im Blick 20.01.2026 10:04:06

FTSE 100-Wert Smith Nephew-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Smith Nephew von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Smith Nephew-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Smith Nephew-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Smith Nephew-Aktie bei 11,43 GBP. Bei einem Smith Nephew-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 87,527 Smith Nephew-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.01.2026 1 059,08 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 12,10 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 5,91 Prozent.

Jüngst verzeichnete Smith Nephew eine Marktkapitalisierung von 10,51 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Smith & Nephew plc

mehr Nachrichten