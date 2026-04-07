Smith & Nephew Aktie

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WKN: 502816 / ISIN: GB0009223206

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Langfristige Investition 07.04.2026 10:03:42

FTSE 100-Wert Smith Nephew-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Smith Nephew von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Smith Nephew-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit Smith Nephew-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 9,79 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 10,210 Smith Nephew-Aktien im Depot. Die gehaltenen Smith Nephew-Anteile wären am 02.04.2026 123,29 GBP wert, da der Schlussstand 12,08 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +23,29 Prozent.

Smith Nephew markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,25 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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