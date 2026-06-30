Smith & Nephew Aktie
WKN: 502816 / ISIN: GB0009223206
|Smith Nephew-Performance
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30.06.2026 10:03:52
FTSE 100-Wert Smith Nephew-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Smith Nephew von vor einem Jahr eingebracht
Am 30.06.2025 wurden Smith Nephew-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Smith Nephew-Aktie bei 11,13 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Smith Nephew-Papier investiert hätte, hätte er nun 8,985 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Smith Nephew-Papiers auf 11,44 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 102,74 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 2,74 Prozent gleich.
Insgesamt war Smith Nephew zuletzt 9,65 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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