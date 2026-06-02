FTSE 100-Wert Smith Nephew-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Smith Nephew-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Smith Nephew-Aktie gebracht.

Am 02.06.2025 wurde die Smith Nephew-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 10,77 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 928,936 Smith Nephew-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.06.2026 gerechnet (10,95 GBP), wäre das Investment nun 10 171,85 GBP wert. Aus 10 000 GBP wurden somit 10 171,85 GBP, was einer positiven Performance von 1,72 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Smith Nephew belief sich zuletzt auf 9,45 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at