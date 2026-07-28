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Smith & Nephew Aktie

Smith & Nephew für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 502816 / ISIN: GB0009223206

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Smith Nephew-Anlage 28.07.2026 10:03:44

FTSE 100-Wert Smith Nephew-Aktie: So viel hätte eine Kapitalanlage in Smith Nephew von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Smith Nephew-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Smith Nephew-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Smith Nephew-Aktie bei 11,71 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 85,397 Smith Nephew-Aktien im Depot. Die gehaltenen Smith Nephew-Papiere wären am 27.07.2026 992,31 GBP wert, da der Schlussstand 11,62 GBP betrug. Damit hätte sich das Investment um 0,77 Prozent verkleinert.

Der Smith Nephew-Wert an der Börse wurde auf 9,59 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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