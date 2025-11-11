Smith & Nephew Aktie

Smith & Nephew für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 502816 / ISIN: GB0009223206

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Lukrativer Smith Nephew-Einstieg? 11.11.2025 10:03:38

FTSE 100-Wert Smith Nephew-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Smith Nephew-Investment von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Smith Nephew-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Smith Nephew-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Smith Nephew-Papier bei 10,95 GBP. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 GBP in die Smith Nephew-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 91,324 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 10.11.2025 auf 12,71 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 160,73 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16,07 Prozent gesteigert.

Alle Smith Nephew-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,74 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Smith & Nephew plcmehr Nachrichten