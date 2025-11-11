Smith & Nephew Aktie
WKN: 502816 / ISIN: GB0009223206
|Lukrativer Smith Nephew-Einstieg?
|
11.11.2025 10:03:38
FTSE 100-Wert Smith Nephew-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Smith Nephew-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Smith Nephew-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Smith Nephew-Papier bei 10,95 GBP. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 GBP in die Smith Nephew-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 91,324 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 10.11.2025 auf 12,71 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 160,73 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16,07 Prozent gesteigert.
Alle Smith Nephew-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,74 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
