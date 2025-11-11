FTSE 100-Wert Smith Nephew-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Smith Nephew-Investment von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Smith Nephew-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Smith Nephew-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Smith Nephew-Papier bei 10,95 GBP. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 GBP in die Smith Nephew-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 91,324 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 10.11.2025 auf 12,71 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 160,73 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16,07 Prozent gesteigert.

Alle Smith Nephew-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,74 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at