Smith & Nephew Aktie

Smith & Nephew für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 502816 / ISIN: GB0009223206

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Profitable Smith Nephew-Investition? 21.07.2026 10:04:12

FTSE 100-Wert Smith Nephew-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Smith Nephew-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in Smith Nephew eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 21.07.2016 wurde die Smith Nephew-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 12,96 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 7,716 Smith Nephew-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 87,81 GBP, da sich der Wert einer Smith Nephew-Aktie am 20.07.2026 auf 11,38 GBP belief. Das entspricht einer Abnahme von 12,19 Prozent.

Zuletzt verbuchte Smith Nephew einen Börsenwert von 9,70 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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