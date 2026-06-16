Smith & Nephew Aktie

Smith & Nephew für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 502816 / ISIN: GB0009223206

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Lukrative Smith Nephew-Anlage? 16.06.2026 10:03:56

FTSE 100-Wert Smith Nephew-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Smith Nephew-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Smith Nephew-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Smith Nephew-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Smith Nephew-Anteile bei 15,50 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Smith Nephew-Papier investiert hätte, befänden sich nun 64,526 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Smith Nephew-Papiers auf 11,31 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 729,78 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 27,02 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Smith Nephew bezifferte sich zuletzt auf 9,60 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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