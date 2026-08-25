Smith & Nephew Aktie
WKN: 502816 / ISIN: GB0009223206
|Smith Nephew-Investmentbeispiel
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25.08.2026 10:03:37
FTSE 100-Wert Smith Nephew-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Smith Nephew von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurde die Smith Nephew-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Smith Nephew-Anteile an diesem Tag bei 13,83 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in Smith Nephew-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 723,066 Smith Nephew-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 823,57 GBP, da sich der Wert eines Smith Nephew-Anteils am 24.08.2026 auf 10,82 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments -21,76 Prozent.
Der Smith Nephew-Wert an der Börse wurde auf 8,95 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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