FTSE 100-Wert Smith Nephew-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Smith Nephew von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in Smith Nephew eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Smith Nephew-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Smith Nephew-Anteile an diesem Tag bei 13,83 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in Smith Nephew-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 723,066 Smith Nephew-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 823,57 GBP, da sich der Wert eines Smith Nephew-Anteils am 24.08.2026 auf 10,82 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments -21,76 Prozent.

Der Smith Nephew-Wert an der Börse wurde auf 8,95 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at