Smith & Nephew Aktie
WKN: 502816 / ISIN: GB0009223206
|Lukrative Smith Nephew-Anlage?
|
06.10.2026 10:03:24
FTSE 100-Wert Smith Nephew-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Smith Nephew von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurde das Smith Nephew-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Smith Nephew-Aktie bei 12,43 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in das Smith Nephew-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 804,343 Smith Nephew-Anteilen. Die gehaltenen Smith Nephew-Aktien wären am 05.10.2026 8 079,63 GBP wert, da der Schlussstand 10,05 GBP betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -19,20 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Smith Nephew bezifferte sich zuletzt auf 8,29 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Smith & Nephew plc
|
10:03
|FTSE 100-Wert Smith Nephew-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Smith Nephew von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
29.09.26
|FTSE 100-Papier Smith Nephew-Aktie: So viel Verlust hätte ein Smith Nephew-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
22.09.26
|FTSE 100-Titel Smith Nephew-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Smith Nephew von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
17.09.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15.09.26
|FTSE 100-Papier Smith Nephew-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Smith Nephew von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
14.09.26
|LSE-Handel: Anleger lassen FTSE 100 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
14.09.26
|Börse London: FTSE 100-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
14.09.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 präsentiert sich fester (finanzen.at)
Analysen zu Smith & Nephew plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Smith & Nephew plc
|11,90
|-0,83%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel auf grünem Terrain -- DAX geht fester in den Feierabend -- US-Börsen letztlich höher -- Asiens Börsen schließen stärker
An den heimischen sowie den deutschen Börsen ließ sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigten sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.