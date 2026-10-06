FTSE 100-Wert Smith Nephew-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Smith Nephew von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Smith Nephew-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Smith Nephew-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Smith Nephew-Aktie bei 12,43 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in das Smith Nephew-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 804,343 Smith Nephew-Anteilen. Die gehaltenen Smith Nephew-Aktien wären am 05.10.2026 8 079,63 GBP wert, da der Schlussstand 10,05 GBP betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -19,20 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Smith Nephew bezifferte sich zuletzt auf 8,29 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at